All’interno del panorama del modding Android la custom recovery TWRP è una delle più apprezzate per via della grande stabilità, delle feature aggiuntive rispetto a quelle stock e per il supporto a numerosi smartphone recenti e anche con qualche anno sulle spalle.

Supporto a tre nuovi smartphone

Dopo l’arrivo del pieno supporto ad alcuni device ASUS, BQ e Redmi, in queste ore scopriamo che TWRP è disponibile anche per Motorola One Zoom, Motorola One Action e Huawei P8 Lite 2017.

Motorola One Zoom

Lo sviluppo dello smartphone di Motorola viene portato avanti da kaneawk, lo stesso developer che si occupa del mantenimento del supporto di Motorola One Vision e di altri smartphone Motorola. L’utilizzo della TWRP dovrebbe essere abbastanza semplice e richiede la presenza dello sblocco del bootloader.

Motorola One Action

Il supporto a questo smartphone della casa alata viene invece portato avanti dall’utente kaneawk.

Huawei P8 Lite 2017

Il terminale di Huawei può invece contare sul supporto dello sviluppatore XDA DarkJoker369. Anche in questo caso è necessario controllare di avere a disposizione il bootloader sbloccato prima di flashare la recovery.

Download TWRP

Se possedete uno degli smartphone sopracitati e volete installare la TWRP, questi sono i link diretti con le istruzioni da seguire: