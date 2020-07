Team Win Recovery Project (TWRP) è diventato sinonimo di modding per i dispositivi Android. La soluzione open-source offre numerose funzionalità rispetto alle recovery stock, tuttavia, una build TWRP specifica per un determinato dispositivo deve raggiungere un certo grado di stabilità prima di ottenere uno status di ufficialità ed essere rilasciata sul sito Web del team.

TWRP ha ufficialmente aggiunto il supporto per ASUS ZenFone 5Z, BQ Aquaris VS e VS Plus e ripristinato il supporto per Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A.

TWRP per ASUS ZenFone 5Z

Una build non ufficiale della custom recovery per ASUS ZenFone 5Z apparsa per la prima volta nel 2018 su XDA e ora è abbastanza matura per ricevere lo status “ufficiale” con il mantenimento a cura dello sviluppatore XDA riconosciuto jackeagle. La build ufficiale è pienamente compatibile con il firmware di Android 10 e può anche eseguire il flash degli ZIP ASUS di aggiornamento.

BQ Aquaris VS / VS Plus

Gli smartphone BQ sono noti per la loro compatibilità con gli sviluppatori, infatti sono arrivate le build TWRP ufficiali per BQ Aquaris VS e Aquaris VS Plus con il mantenimento a cura dello sviluppatore XDA Kra1o5.

Xiaomi Redmi 6/6A

Il membro XDA Junior MEGAFON929 ha ripreso in mano le build TWRP ufficiali per Xiaomi Redmi 6 e Redmi 6A che erano originariamente gestite da SamarV-121 rinnovando il supporto ufficiale per questi dispositivi.

Rimozione di HONOR 5X

Lo sviluppatore riconosciuto XDA deadman96385 ha deciso di abbandonare il mantenimento TWRP per HONOR 5X, tuttavia le build esistenti per questo dispositivo, inclusa l’ultima TWRP 3.4.0, sono ancora disponibili per il download.

Download TWRP per ASUS ZenFone 5Z, BQ Aquaris VS e VS Plus, Redmi 6, Redmi 6A e HONOR 5X

Per installare le TWRP ufficiali per i dispositivi sopracitati potete fare riferimento ai seguenti link: