Dalla collaborazione fra TIM e Google nasce un nuovo servizio che permette di utilizzare altoparlanti e display della linea Nest per effettuare telefonate, anche nel caso in cui lo smartphone collegato fosse fuori portata o addirittura spento.

È sufficiente dunque un comando vocale per attivare TIM Voice Smart con Google, che effettua una telefonata da mobile verso una qualsiasi numerazione di rete fissa o mobile. Il nuovo servizio è a disposizione, in maniera completamente gratuita, per tutti i clienti TIM, con un’offerta combinata di rete fissa e mobile.

È sufficiente configurare il nuovo servizio utilizzando l’app Google Home e in un battibaleno potrete effettuare una chiamata da uno speaker Nest o da uno dei display intelligenti della compagnia californiana, utilizzando il comando vocale “Ok Google, chiama…” seguito dal nome di un contatto o da un qualsiasi numero di telefono non presente in rubrica.

È inoltre possibile combinare la ricerca di Google per cercare attività commerciali o persone e chiamarle direttamente, il tutto con i comandi vocali. Per riagganciare una chiamata avviata con TIM Voice Smart con Google sarà invece necessario pronunciare il comando “OK Google, termina chiamata“.

Come riportato in apertura, la comodità della funzione è quella di poter effettuare chiamate vocali anche se lo smartphone dovesse risultare spento, con la batteria scarica o fuori portata rispetto alla rete domestica, o nel caso in cui la ricezione dovesse essere pessima o assente.