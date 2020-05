Presentati in Italia i primi di aprile, TCL 10 Pro e TCL 10L saranno aggiornati almeno ad Android 11 e riceveranno come minimo 2 anni di aggiornamenti di sicurezza, con update rilasciati una volta ogni due mesi. Questo è quello che emerge dalle dichiarazioni di un portavoce dell’azienda.

TCL 10 Pro e TCL 10L riceveranno Android 11 e 2 anni di patch di sicurezza

“Possiamo confermare che TCL 10 Pro e TCL 10L riceveranno almeno un major update del sistema operativo e aggiornamenti SMR (Security Maintenance Release, cioè le patch di sicurezza) ogni due mesi per 2 anni“.

Una conferma che non sorprende poi molto considerando che si tratta di smartphone arrivati sul mercato questa primavera, perciò con a bordo già Android 10.

Ciò nonostante parole simili sono di conforto per chi è interessato a tali smartphone, che non è dunque da escludere possano aggiornarsi perfino ad Android 12.

Comunque, per chi non li conoscesse, parliamo di dispositivi di fascia media, in vendita a prezzi di listino discreti: 399 euro per TCL 10 Pro e 299 euro per TCL 10L. Se interessati, vi invitiamo a leggere la nostra recensione del modello più performante, che trovate qui sotto.

In copertina TCL 10 Pro