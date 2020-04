5G interdetto a Siracusa e Cefalù. Antenne in fiamme anche a Cipro

La tecnologia 5G sta incontrando degli ostacoli a livello internazionale a causa dell’impatto che potrebbero avere le radiofrequenze sulla salute dell’uomo.

In Italia sono in aumento i comuni che decidono di chiudere le porte alla rete di nuova generazione applicando il principio di precauzione per tutelare cittadini e territorio, nonostante non ci siano attualmente evidenze a sostegno dell’ipotesi che il 5G sia pericoloso per la salute dei cittadini, come dichiarato dal commissario europeo alla salute Stella Kyriakidou.