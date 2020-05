Samsung Pay si espande e aggiunge un nuovo tassello per il pagamento in modo semplice, rapido e sicuro con il circuito PagoBANCOMAT. La notizia farà felici molti utenti, visto che quest’ultimo conta oggi 1,45 miliardi di pagamenti per un valore di più di 80 milioni di euro.

PagoBANCOMAT arriva su Samsung Pay

Samsung Pay è ormai arrivato in Italia da un bel pezzo (marzo 2018), ma continua ad ampliarsi accogliendo sempre più carte, servizi e circuiti di pagamento. Samsung Electronics Italia annuncia infatti che le carte PagoBANCOMAT sono disponibili su Samsung Pay, e che le prime carte che saranno abilitate sono quelle Intesa Sanpaolo, UBI e Cassa Centrale Banca.

Sia Carlo Carollo, Vicepresidente della divisione Telefonia di Samsung Electronics Italia, sia Alessandro Zollo, Amministratore Delegato di BANCOMAT S.p.A, sono entusiasti della novità: da un lato “aggiunge un altro elemento chiave in direzione della trasformazione degli smartphone in strumenti pienamente mobile, in grado di migliorare concretamente la vita degli utenti e di contribuire ad accelerare la trasformazione digitale in Italia”, dall’altro “l’ingresso in Samsung Pay è testimonianza di una forte determinazione di BANCOMAT S.p.A. nel perseguire gli obiettivi fissati con il piano industriale all’insegna di una sempre maggiore semplificazione e dunque anche digitalizzazione degli strumenti di pagamento”.

Samsung Pay supporta sempre più smartphone e circuiti, permettendo di pagare tramite NFC (e non solo) in tantissimi negozi fisici, anche all’estero. La procedura dura pochi secondi: basta selezionare la carta che si vuole usare, l’impronta (o il PIN) e avvicinare lo smartphone o lo smartwatch al POS. Per maggiori informazioni sul sistema di pagamento potete visitare il sito ufficiale.

Allora, siete contenti dell’arrivo di PagoBANCOMAT su Samsung Pay in Italia?

