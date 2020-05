Samsung Galaxy A41 è ufficiale in Italia ed è già possibile preordinarlo su Amazon: grazie a quest’ultimo conosciamo dunque anche il prezzo di vendita per il nostro Paese, che si conferma quello precedentemente ipotizzato. Andiamo a scoprire gli ultimi pezzi del “puzzle”, compresa la frequenza con cui sarà aggiornato lo smartphone.

Samsung Galaxy A41 arriva in Italia

Samsung Galaxy A41 è il nuovo smartphone di fascia media del produttore, che va a migliorare alcuni aspetti del modello precedente (Galaxy A40). Presentato esattamente due mesi fa, il dispositivo punta a mantenere un prezzo basso, senza rinunciare a qualche caratteristica interessante.

Tra queste troviamo infatti un display Super AMOLED da 6,1 pollici Full-HD+ con sensore di impronte integrato, SoC MediaTek Helio P65, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP e una generosa batteria da 4500 mAh. Completano il quadro la certificazione IP68, il supporto alla ricarica rapida da 15 W e la presenza di Android 10 con One UI 2.1.

Aggiornamenti Samsung Galaxy A41

Proprio riguardo quest’ultimo punto possiamo già fare una precisazione riguardante la frequenza degli aggiornamenti. Come facilmente prevedibile, Samsung Galaxy A41 è stato inserito dal produttore nella lista di smartphone con update trimestrali: riceverà dunque aggiornamenti di sicurezza con regolarità, almeno una volta ogni tre mesi, mentre per quanto riguarda le versioni di Android i precedenti ci portano a pensare che arriverà fino ad Android 12.

Prezzo e uscita in Italia di Samsung Galaxy A41

Samsung Galaxy A41 è già disponibile in preordine su Amazon.it nelle colorazioni Black e Blue (che potete vedere nelle immagini qui sopra). Il prezzo in Italia è di 299 euro, lo stesso scelto per la Germania che vi avevamo anticipato con la presentazione. Se siete interessati all’acquisto potete seguire i link qui in basso.

