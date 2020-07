Mancano ancora alcune settimane prima che Samsung sveli ufficialmente la serie di tablet di fascia alta Samsung Galaxy Tab S7 e Samsung Galaxy Tab S7+, ma quest’oggi abbiamo l’opportunità di scaricare e utilizzare i wallpaper ufficiali che Samsung ha realizzato per i nuovi tablet. Il design dei wallpaper di Samsung Galaxy Tab S7+ fa riferimento al genere “astratto”, con una serie di cascate di colori accesi e dalle forte tonalità accompagnate da uno sfondo con colorazioni chiare e scure.

Un assaggio di Samsung Galaxy Tab S7+

La galleria dei download presenti qui in basso è utile per farsi un’idea di come appaiono i wallpaper; gli utenti interessati a utilizzarli come sfondo sui propri dispositivi dovrebbero evitare di scaricarli puntando invece al download del file .zip presente in calce alla news. All’interno dell’archivio da 76 MB è infatti possibile trovare i file originali (si tratta di 12 wallpaper) a risoluzione da 2800 x 2800 pixel.

Secondo le ultime informazioni circolate in rete, la gamma Samsung Galaxy Tab S7 dovrebbe essere presentata assieme allo smartwatch Samsung Galaxy Watch 3 in un evento che molto probabilmente si svolgerà prima dell’Unpacked 2020 del 5 agosto in cui verrà presentata la gamma Samsung Galaxy Note 20.

Download wallpaper Samsung Galaxy Tab S7+

