In queste ore alcuni dispositivi Samsung e Xiaomi stanno ricevendo gli aggiornamenti alle patch di sicurezza di maggio e giugno 2020. In questa news andremo a scoprire quali sono i dispositivi interessati e come aggiornarli.

Novità Samsung Galaxy A7 (2018) e Galaxy Tab S6

Samsung Galaxy A7 (2018) e Samsung Galaxy Tab S6 stanno ricevendo gli aggiornamenti alla patch di sicurezza di giugno e maggio 2020. Lo smartphone di fascia media di Samsung vede l’arrivo del firmware A750FNXXU4CTE3 che non solo include le ultime novità di sicurezza relative a giugno 2020, ma migliora anche la stabilità dell’applicazione fotocamera ed include anche Google Duo. Il changelog fa inoltre riferimento alla correzione del bug Qmage risalente al 2014.

Venendo invece al tablet di fascia alta, Samsung Galaxy Tab S6 si aggiorna alla versione T860XXU2BTF2 e va anche a migliorare la stabilità della funzione Quick Share presentata da Samsung con la One UI 2.1 e corregge anche qui il bug Qmage.

Come aggiornare Samsung Galaxy A7 (2018) e Galaxy Tab S6

L’aggiornamento alle patch di maggio e giugno 2020 per Samsung Galaxy A7 (2018) e Samsung Galaxy Tab S6, sono attualmente in fase di propagazione in Belgio e Olanda. È probabile che i device si aggiorneranno anche in Italia nel giro dei prossimi giorni.

Per scaricare l’update basta controllarne la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

Novità Xiaomi Mi 9T

Oltre alle patch di sicurezza per i dispositivi Samsung mostrati poco più su, anche Xiaomi ha avviato il rollout delle patch di sicurezza di maggio 2020 per lo smartphone Xiaomi Mi 9T.

La MIUI versione 11.0.6.0.QFJEUXM dal peso di 167 MB integra infatti le patch di maggio e altre migliorie non meglio specificate per la sicurezza del sistema.

Come aggiornare Xiaomi Mi 9T

Le patch di sicurezza di maggio 2020 per Xiaomi Mi 9T sono immediatamente disponibili in Italia. Se non volete attendere la ricezione della classifica notifica di aggiornamento, potete controllare manualmente la disponibilità tramite il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema.