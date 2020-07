A pochi giorni dal rilascio, in test limitato, della funzione Nearby Share, Google ha iniziato il roll out su ampia scala del nuovo servizio, che promette di semplificare la condivisione di file con altri dispositivi nelle vicinanze.

Dopo essere stato riservato ai soli utenti dei Google Play Services in versione beta, con l’attivazione lato server. ora la novità arriva anche agli utenti che dispongono della versione stabile dei servizi Google. A quanto pare non è nemmeno necessario avere la versione più recente dei Play Services per poter ricevere Nearby Share.

Nella maggior parte dei casi gli utenti che stanno ricevendo la funzione hanno appena installato la seconda beta di Android 11, rilasciata proprio nella serata di ieri. È dunque possibile che Google stia sfruttando la nuova release del robottino verde, che ha raggiunto la stabilità della piattaforma, per condurre un test più ampio, raggiungendo una platea di utenti più vasta.

Non sembra dunque che ci sia modo, anche in questa occasione, di poter forzare l’attivazione di Nearby Share attraverso una particolare versione dei servizi Google. Non resta dunque che aspettare o provare a installare, se possedete uno smartphone della gamma Pixel, Android 11 Beta 2.

