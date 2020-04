Da parte di Samsung, arrivano parecchie novità quest’oggi fra app come Voice Recorder che accolgono nuove funzioni, smart TV che danno il benvenuto ad applicazioni dedicate al fitness e render di Samsung Galaxy Note 20. Ma facciamo un passo alla volta.

Un render di Samsung Galaxy Note 20 dal Galaxy Store

Partiamo da Samsung Galaxy Note 20 che, dopo le conferme relative al lancio, torna a far parlare di sé per un’immagine. Quello che vedete qui sotto è un render che è stato beccato nella sezione Rewards del Samsung Galaxy Store.

Nel bel mezzo di quelli che paiono essere Samsung Galaxy S10+ e Samsung Galaxy S20, spunta uno smartphone a tutto schermo, dalle cornici super sottili e dalle forme squadrate che fanno subito pensare alla serie più esclusiva del brand, perciò a Samsung Galaxy Note 20.

Ora, chiaro che bisogna prendere con le pinze un render del genere, ma per il momento bisogna accontentarci di questo, e intanto fantasticare sull’eventualità di fotocamere frontali integrate nello schermo o più semplicemente, defilate sulla sinistra come tanto va di moda.

Il cestino su Voice Recorder e le app fitness sulle smart TV

L’altra novità cui accennavamo riguarda invece un’app come Samsung Voice Recorder, che si aggiorna alla versione 21.2.04.12 ricevendo l’opzione Cestino comodo per annullare la selezione di file eliminati in caso di errore.

Necessita di essere attivato dalle impostazioni tramite il menù a tre puntini, oppure la prossima volta che viene eliminata una registrazione. Ecco come si presenta.

Per quanto riguarda invece le app in arrivo sulle smart TV Samsung, sono 6 applicazioni di fitness e benessere, senz’altro utili in questo periodo di quarantena.

Barre3, Calm, Echelon, Fitplan, Jilian Michaels Fitness App e Obé Fitness, sono questi i nomi che Samsung sta portando in esclusiva sulle proprie TV, dando accesso a oltre 5.000 ore di contenuti gratuiti per il benessere della persona.

Integrate su Samsung Health, queste app sono disponibili sulle smart TV del produttore del 2018 o più recenti a seconda dei casi. In Italia arriva soltanto Calm, già disponibile sui modelli prodotti a partire dal 2019. Per tutti i dettagli, qui trovate il comunicato ufficiale.

In copertina Samsung Galaxy A51