Senza alcun tipo di evento o particolare presentazione, Redmi presenta una variante economica di Redmi K30 5G. Questo, etichettato come Redmi K30i 5G, ricalca in tutto ciò che avevamo visto qualche giorno fa in questo articolo. Fra il modello appena presentato e Redmi K30 5G troviamo solo una piccola differenza a livello della fotocamera principale, ma per il resto ci troviamo di fronte allo stesso design e specifiche tecniche.

Specifiche Redmi K30i 5G

Con un display IPS da 6,67 pollici a risoluzione Full HD+ a 120 Hz, Redmi K30i 5G rappresenta una scelta piuttosto intelligente per chi è alla ricerca di uno smartphone con una diagonale piuttosto importante. Questo, interrotto da una fotocamera punch-hole nell’angolo in alto a destra con due sensori da 20 e 2 MP, è abbracciato da cornici piuttosto ottimizzate su tutti i lati.

Al suo interno è presente il processore Qualcomm Snapdragon 765G con 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di storage UFS 2.1. La batteria interna è invece da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 30 W. Dicevamo qualche piccola differenza a livello del sensore principale, ed infatti Redmi K30i 5G si affida ad una lente principale da 48 MP con apertura f/1.79, un sensore grandangolare da 8 MP, un sensore macro da 5 MP ed un sensore di profondità da 2 MP.

Previous Next Fullscreen

Come OS troviamo Android 10 con la personalizzazione MIUI 11, ovviamente il supporto alla connettività 5G, jack audio da 3,5 mm, Wi-Fi 802.11 ac e supporto alla riproduzione audio Hi-Res.

Prezzo e disponibilità Redmi K30i 5G

Redmi K30i 5G è disponibile in pre-ordine sul sito jd.com al prezzo di 1899 yuan, circa 244 euro al cambio, nelle colorazioni blu, rossa, viola e bianca. L’acquisto del terminale sarà aperto a tutti a partire dal prossimo 2 giugno.