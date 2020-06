Redmi, Xiaomi e HONOR sono protagoniste di una serie di importanti leak che ci permettono di scoprire alcune informazioni su alcuni prodotti che dovrebbe essere presentati molto presto.

Redmi 9A e Xiaomi Mi Band 4C

Redmi 9A e Xiaomi Mi Band 4C vengono in parte svelati da un leak che riguarda alcune immagini ufficiali relative alla brochure di luglio/agosto di Xiaomi. Tramite le immagini presenti in esse abbiamo modo di scoprire quella che potrebbe essere la scheda tecnica definitiva dello smartphone di Redmi e della smartband di Xiaomi.

Il design del telefono è quello che si aspetta da un terminale di fascia bassa, con tanto di notch a goccia con fotocamera da 5 MP e una ottimizzazione non troppo felice della cornice inferiore. Frontalmente dovrebbe trovare posto un pannello da 6,53 pollici a risoluzione HD+, processore MediaTek G25 – il SoC in questione non è ancora stato annunciato da MediaTek -, batteria da 5000 mAh ed una fotocamera da 13 MP.

Venendo invece alla smartband, Xiaomi Mi Band 4C dovrebbe montare un display TFT a colori da 1,08″ con tecnologia 2.5D, Bluetooth 5.0, monitoraggio della salute, impermeabilità all’acqua fino a 5 ATM, 5 modalità di tracking sportivo e fino a 14 giorni di autonomia.

Inoltre, la brochure fa anche riferimento a Xiaomi Mi TV Stick e Mi Outdoor Watch.

MediaTek Dimensity 1000+ per Redmi K40

Dopo le ultime informazioni relative ai rumor sulla scheda tecnica di Redmi K40, in queste ore l’utente Twitter @techyvillage pubblica una immagine raffigurante quella che dovrebbe essere una parte della scheda tecnica di Redmi K40. Lo smartphone dovrebbe montare un processore MediaTek Dimensity 1000+, ovviamente con supporto alla connettività 5G, supporto alla ricarica rapida a 33 W, un pannello da 144 Hz (possibilmente LCD) e un sensore principale da 64 MP Sony IMX686.

La scheda tecnica potrebbe effettivamente combaciare con la classica strategia di Redmi, dove un hardware di fascia alta – MediaTek Dimensity 1000+ è l’antagonista naturale di Qualcomm Snapdragon 865 – verrebbe proposto ad un prezzo molto competitivo.

HONOR Play 4e svelato da un poster

HONOR Play 4e dovrebbe essere il fratello minore di HONOR Play 4 e HONOR Play 4 Pro. In queste ore quello che sembrerebbe essere un poster ufficiale pubblicato su Weibo, svela buona parte della scheda tecnica del nuovo smartphone di HONOR. Il terminale dovrebbe montare un pannello da 6,39 pollici con fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro, un sistema di fotocamere triplo con sensore principale da 13 MP, processore Kirin 710A con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, ed una batteria da 4000 mAh.

Il poster di HONOR Play 4e gioca su queste specifiche chiedendo all’utente di indovinare il prezzo di lancio che, secondo gli ultimi rumor, dovrebbe essere pari a circa 125 euro.

