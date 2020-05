Dopo circa 6 mesi di silenzio, Qualcomm rifà un passo avanti e lancia una nuova Mobile Platform di fascia medio-alta, compatibile con le reti 5G e capace di garantire prestazioni notevoli a un prezzo più contenuto. Si chiama Qualcomm Snapdragon 768G ed è una diretta evoluzione di Snapdragon 765G, da cui ruba varie caratteristiche e peculiarità, confezionandole in un pacchetto migliore su vari fronti.

Qualcomm Snapdragon 768G: CPU e GPU

Qualcomm Snapdragon 768G vanta un processore realizzato con processo produttivo a 7 nanometri EUV, con la medesima architettura 1+1+6 del suo predecessore citato. Rispetto a quest’ultimo, salgono le frequenze della CPU, octa core, con il Qualcomm Kryo 475 come Prime core con clock massimo a 2,8 GHz, rispetto ai 2,4 GHz di Snapdragon 765G. Completano il quadro un secondo a 2,4 GHz e i restanti sei a 1,8 GHz per contenere i consumi e per gestire i processi che non necessitano di potenze elevate.

Dal punto di vista della grafica, Qualcomm Snapdragon 768G è dotato della stessa GPU Adreno 620, di 765 e 765G. Rispetto a questi ultimi garantisce tuttavia un buon 15% in più come frequenza di clock, che ora sale a 750 MHz. Per il resto, segnaliamo il supporto alle API Vulkan 1.1, i codec video H.264 (AVC), H.265 (HEVC), VP8, VP9, 4K HDR10, HLG, HDR10+ e il Dolby Vision.

La connettività di Qualcomm Snapdragon 768G

Qualcomm Snapdragon 768G monta il modem Snapdragon X52, lo stesso della serie 765, perciò inferiore all’X55 di Snapdragon 865. Supporta le reti 5G (SA/NSA), mmWave e sub-6 GHz, pur raggiungendo la metà delle prestazioni teoriche di quest’ultimo, stesso discorso per il 4G.

Il motivo è presto detto: dimezzata la larghezza di banda delle mmWave (400 MHz invece di 800) e delle frequenze sub-6 GHz (100 MHz anziché 200). Garantiti in ogni caso 3,7 Gbps di picco in download e 1,6 Gbps in upload.

Qualcomm Snapdragon 768G vanta poi il supporto al Wi-Fi 6 con FastConnect 6200, è compatibile con chip Bluetooth 5.0 (inclusi aptX WTS e Adaptive), GPS a doppia frequenza, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e SBAS.

Multimedialità e IA di Qualcomm Snapdragon 768G

Nonostante non si tratti di una Mobile Platform di fascia premium, Qualcomm Snapdragon 768G non nasconde la sua inclinazione verso il settore del gaming. C’è ad esempio la firma Snapdragon Elite Gaming a garanzia di varie ottimizzazioni grafiche, l’HDR a 10-bit, il supporto agli schermi con refresh rate fino a 120 Hz e via dicendo. Interessante poi la possibilità di aggiornare la GPU con i driver dedicati per una migliore resa futura.

Lato Intelligenza Artificiale, Qualcomm Snapdragon 768G è dotato del chip Qualcomm AI Engine di quinta generazione, lo stesso montato su Snapdragon 865 per intenderci. Ciò significa prestazioni AI elevate fino a 15 TOPS, grazie al Qualcomm Hexagon Tensor Accelerator integrato. Presente anche la tecnologia Qualcomm Sensing Hub a supporto degli assistenti virtuali che possono godere di una tecnologia che assicura una comprensione migliore e più repentina delle parole chiave.

Disponibilità di Qualcomm Snapdragon 768G

Qualcomm Snapdragon 768G debutta assieme al primo smartphone che lo monta: Redmi K30 5G Racing Edition. Sarà montato tuttavia sugli smartphone Android di fascia medio-alta in arrivo in estate e nella seconda metà del 2020.