Qualcomm annuncia oggi un nuovo standard di ricarica che promette prestazioni super a buon mercato, cioè senza richiedere particolari requisiti. Noto come Quick Charge 3+ è una tecnologia di ricarica già disponibile su uno smartphone, per la precisione su Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, fresco di presentazione.

Dettagli e compatibilità di Quick Charge 3+

Numeri importanti per questo nuovo standard di ricarica rapida dell’azienda a stelle e strisce. Qualcomm la presenta infatti come più veloce del 35% rispetto alle generazioni precedenti assicurando refill del 50% in appena 15 minuti e temperature contenute (fino a 9 gradi in meno rispetto alle versioni precedenti).

Prestazioni del genere equiparano Quick Charge 3+ a uno standard come Quick Charge 4+, annunciato quasi tre anni fa. Rispetto a quest’ultimo interessa perché è decisamente più abbordabile e non compatibile esclusivamente con i connettori USB di tipo C.

La nuova soluzione di Qualcomm, infatti, garantisce prestazioni tali anche su connettori USB di tipo A (e più recenti), offrendo inoltre la retrocompatibilità con le versioni precedenti Quick Charge 2.0 e Quick Charge 3.0.

Lato compatibilità, infine, Quick Charge 3+ è già disponibile sui chipset Qualcomm Snapdragon 765 e Qualcomm Snapdragon 765G, ma lo sarà anche sulle prossime piattaforme mobili di qui a venire.

