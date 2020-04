È stato presentato oggi in Cina Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition, nome dietro al quale si nasconde la versione cinese di Xiaomi Mi 10 Lite 5G, annunciato qualche settimana fa sui mercati internazionali.

Non è solo il nome a fare la differenza tra le due versioni però, visto che la variante dedicata al mercato cinese si arricchisce con un comparto fotografico decisamente migliore. Confermati invece i prezzi molto aggressivi, che in Cina sono ancora più competitivi, dato corretto se consideriamo tasse e costi di importazione.

Vediamo nel dettaglio la scheda tecnica di Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition:

schermo AMOLED FullHD+ (1080 x 2400 pixel) da 6,57 pollici con Gorilla Glass 5 e notch a goccia

Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 765G con CPU octa core a 2,4 GHz e GPU Adreno 620

6/8 GB di RAM LDDR4X e 64/128/256 GB di memoria interna UFS 2.1

quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel (f/1.79), ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel(f/2.2), zoom ottico 5x (10x ibrido, 50x digitale) da 8 megapixel e sensore macro da 2 centimetri

fotocamera frontale da 16 megapixel

lettore di impronte nel display, sensore a infrarossi

connettività 5G (SA/NSA, dual 4G VoLTE, WiFi 802,11 ac dual band, Bluetooth 5, GPS a doppia frequenza, GLONASS, NFC, USB Type-C

batteria da 4.160 mAh con ricarica rapida a 22,5 watt

Android 10 con MIUI 11 (arriverà a breve l’OTA con MIUI 12)

La principale novità rispetto al modello globale è dunque rappresentata dalla presenza di un sensore da 8 megapixel con zoom ottico 5x, che rende questo medio gamma ancora più interessante per il mercato, soprattutto in relazione al prezzo.

È possibile che le caratteristiche del modello globale fossero state annunciate in maniera errata, visto che in realtà il modello non è ancora in commercio nei mercati occidentali, ma è comunque possibile che Xiaomi abbia previsto due diverse varianti. Ne sapremo di più nel corso dei prossimi giorni.

In Cina Xiaomi Mi 10 Lite Zoom Edition arriverà a partire dal 30 aprile nelle colorazioni Deep Gray, Blue-Green, Orange, Milk Green e Pink-White ai seguenti prezzi: