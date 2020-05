In un sistema interconnesso come quello in cui viviamo oggigiorno, è assolutamente impensabile avere fra le mani prodotti di alto livello muniti di sistemi di connettività antiquati e non al passo coi tempi. Come sappiamo siamo ormai immersi in un contesto che si sta spostando verso il 5G mentre il Wi-Fi 6, sebbene ancora poco diffuso, nei prossimi mesi inizierà ad essere sempre più disponibile anche grazie all’arrivo dei primi router in grado di supportarlo.

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 arrivano sul mobile

Qualcomm, dal canto suo, in queste ore svela FastConnect 6900 e FastConnect 6700, ovvero le soluzioni di connettività mobile più avanzate al mondo su Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Basate sulle ultime specifiche delle due tecnologie di connettività, i sistemi di connettività mobile di Qualcomm garantiscono una elevata velocità Wi-Fi (fino a 3.6 Gbps), bassa latenza per la realtà virtuale e tutta una serie di miglioramenti per la connettività Bluetooth anche dal punto di vista della fruizione di contenuti audio.

Dino Bekis, vice presidente e general manager di Qualcomm, sottolinea che “con l’introduzione delle soluzioni FastConnect 6900 e 6700, Qualcomm Technologies sta ridefinendo l’esperienza mobile estendendo la potenza del Wi-Fi 6 all’interno della banda a 6 GHz e migliorando l’audio wireless grazie a innovative feature Bluetooth 5.2 integrate“.

Entrambe le soluzioni svelate dal colosso statunitense troveranno posto all’interno degli smartphone di fascia alta di nuova generazione. Qualcomm Snapdragon 865, ad esempio, dispone della soluzione FastConnect 6800, il che ci porta a pensare che FastConnect 6900 e 6700 troveranno posto all’interno di nuovi prodotti programmati per il lancio nel 2021.

Secondo Qualcomm, FastConnect 6900 rappresenta la punta di diamante con la sua velocità massima teorica di 3.6 Gbps, mentre il modello FastConnect 6700 offre una velocità massima teorica pari a 3 Gbps. Sono stati fatti importanti passi in avanti anche dal punto di vista della gestione dei consumi, dove le soluzioni presentate da Qualcomm sono in grado di offrire un miglioramento del 50% in termini di efficienza di consumi rispetto alla passata generazione.

Passando alla componente Bluetooth, l’implementazione della versione 5.2 viene raggiunta grazie all’aggiunta di una seconda antenna. Questa soluzione permette ad esempio di sperimentare una nuova generazione di audio LE così come la connessione multipla senza alcun tipo di perdita di segnale.

Il supporto al codec aptX Adaptive offre una qualità audio a 96 kHz del tutto simile a quella garantita ascoltando musica con il cavo, mentre il supporto al codec aptX Voice spalanca le porte ad una nuova generazione di chiamate ad altissima qualità.

Qualcomm FastConnect 6900 e FastConnect 6700 sono disponibili già da adesso come sample ed inizieranno ad essere prodotti in massa a partire dalla seconda metà del 2020. Il loro arrivo sul mercato mobile è atteso molto probabilmente per l’inizio del 2021.