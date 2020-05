Nuovo aggiornamento per l’app Postepay, che dalla versione 4.28.4 permette ai possessori di una carta prepagata di gestire le operazioni, effettuare trasferimenti di fondi e molto altro dal proprio smartphone. La nuova versione, in roll out in questi giorni, porta tre novità molto importanti, sia per la sicurezza delle transazioni sia per l’integrazione con gli altri servizi del gruppo Poste Italiane.

Novità per l’app Postepay

Grazie al nuovo aggiornamento diventa ancora più semplice attivare l’offerta Postepay Connect, che unisce una carta prepagata Postepay Evolution con una SIM PosteMobile, che potrete ricevere comodamente a casa vostra. L’offerta prevede un canone annuale di 70 euro che include il costo della carta prepagata e della SIM che include minuti e chiamate illimitate e 20 GB di traffico Internet.

Con la nuova versione dell’app diventa ancora più semplice gestire la SIM PosteMobile, visualizzando il credito residuo, i bonus presenti nel piano tariffario, i dettagli del traffico effettuato e attivando eventuali offerte e promozioni. Diventa ancora più semplice effettuare una ricarica della propria SIM, senza dover ricorrere ad altre applicazioni.

L’ultima novità riguarda la possibilità di bloccare in maniera temporanea pagamenti e prelievi, sia nei negozi fisici che in quelli online. È sufficiente entrare nelle impostazioni di una singola carta e scorrere in fondo, attivando il relativo interruttore.

Si tratta di una funzione comoda se non trovate più la carta, e volete evitare il blocco mentre la cercate, o per evitare addebiti indesiderati se un familiare ha deciso di utilizzarla. È comunque possibile sbloccare i pagamenti nello stesso modo, senza quindi che la carta risulti inutilizzabile o che sia necessario effettuare qualsiasi altro intervento.

Come aggiornare l’app Postepay

Se avete già installato l’app Postepay per gestire le vostre carte prepagate, che siano di tipo normale o Evolution, è sufficiente visitare il Play Store e verificare la presenza di aggiornamenti per l’applicazione. Potete semplificare l’operazione cliccando sul badge qui sotto, che vi permetterà di aggiornare l’app Postepay o di scaricarla qualora non lo aveste già fatto.