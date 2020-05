La presentazione di POCO F2 Pro di circa due settimane fa ci aveva fatto ben sperare sull’arrivo di un terminale Android di fascia alta ad un prezzo molto competitivo, da vero flagship killer. Purtroppo, però, Xiaomi sembra aver deciso di riposizionare il terminale ad un prezzo leggermente più alto; si parla infatti di 599,90 euro per la variante 6 + 128 GB invece di 499 euro come precedentemente annunciato.

Incremento di prezzo per POCO F2 Pro

Dal canto suo, però, il colosso cinese cerca di metterci una pezza offrendo una promozione per 48 ore per acquistare POCO F2 Pro al prezzo scontato di 549,90 euro. Questa, disponibile sul sito ufficiale della compagnia, verrà rimossa fra due giorni mentre le spedizioni verranno effettuate a partire dal prossimo 5 giugno 2020.

Il prezzo promozionale di 549,90 non è poi così differente da quello precedentemente annunciato pari a 499 euro, ma è chiaro che potrebbe allontanare i tanti utenti che già dallo scorso 12 maggio pregustavano la possibilità di acquistare un vero top di gamma con connettività 5G (SA/NSA) al di sotto del range di 500 euro. Non è chiaro il motivo per cui Xiaomi abbia deciso di riposizionare POCO F2 Pro a 599 euro, ma anche così siamo certi che saprà dare del filo da torcere agli altri top di gamma presenti sul mercato.

Che ne pensate del nuovo prezzo di POCO F2 Pro? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.