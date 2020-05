Nel futuro prossimo assisteremo ad una impennata della presenza di smartphone OPPO all’interno del mercato europeo, o almeno questo è quello che il colosso cinese si aspetta a seguito di una importante e strategica partnership con Vodafone. Infatti, in questi giorni, le due multinazionali hanno siglato un accordo commerciale che vede l’operatore inglese come il mezzo che faciliterà l’arrivo degli smartphone OPPO nel mercato europeo.

OPPO punta a Vodafone per il mercato UE

OPPO, appartenente alla holding BBK di cui fanno parte anche Vivo, OnePlus e IQOO, è attualmente il secondo produttore di smartphone più importante in Cina dopo Huawei ed ha visto una impennata delle vendite nel Vecchio Continente proprio negli ultimi mesi dove, con il 2% di market share, rappresenta adesso la quinta azienda nella classifica delle più importanti realtà in Europa. Il merito dev’essere sicuramente imputato all’ottimo rapporto qualità/prezzo degli smartphone OPPO, a cui fanno sicuramente coro le prestazioni da vero top di gamma di OPPO Find X2 Pro, come del resto abbiamo sottolineato anche noi nella recensione OPPO Find X2 Pro.

Il patto fra le due aziende permetterà a terminali di fascia economica e fascia alta, compresi quelli muniti di connettività 5G, di sbarcare in Inghilterra, Germania, Olanda, Spagna, Portogallo, Romania e Turchia. Purtroppo, allo stato attuale, la strategia commerciale di OPPO e Vodafone non prevede anche l’Italia come beneficiario di questa interessante novità.