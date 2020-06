Allo stato attuale OPPO SuperVOOC 2.0 rappresenta la tecnologia di ricarica rapida più veloce tra quelle disponibili sui dispositivi destinati alla commercializzazione.

Grazie a tale soluzione di OPPO, infatti, i device che la integrano sono in grado di ricaricarsi a 65 W e ciò significa che le loro batterie posso passare da completamente scariche a cariche in poco più di 30 minuti.

Con OPPO SuperVOOC 3.0 la velocità di ricarica si alzerà ancora

Ebbene, stando alle ultime indiscrezioni, pare che il produttore asiatico abbia in progetto di alzare ulteriormente l’asticella con lo standard OPPO SuperVOOC 3.0, che dovrebbe arrivare a supportare una ricarica rapida a 80 W (il che rappresenterebbe un aumento pari al 18,75% rispetto a quella che è l’attuale soluzione).

OPPO SuperVOOC 2.o ricarica le batterie a 10 V e 6,5 A e probabilmente con il nuovo sistema il produttore punterà su un voltaggio più alto (magari 20 V e 4 A).

Ad ogni modo abbiamo ancora diversi mesi per saperne di più, in quanto con grande probabilità la tecnologia OPPO SuperVOOC 3.0 sarà presentata ufficialmente dal produttore asiatico alla fine del 2020, così da essere pronta per il suo esordio sul mercato già all’inizio del prossimo anno. Staremo a vedere.