OnePlus svela quali sono i più bei wallpaper risultati vincitori dell’ultimo concorso indetto dalla compagnia cinese. Delle centinaia di sfondi Android inviati durante queste settimane, questi che vedete nella galleria in fondo all’articolo rappresentano quelli definitivi scelti dal team di OnePlus.

Tanti stili diversi e molta qualità

Dei quindi posizionati nella top five della classifica, due in particolare hanno colpito la giuria per la loro qualità ed infatti saranno presto aggiunti all’interno dei wallpaper ufficiali di OnePlus. Non si sa bene quando, ma l’azienda li integrerà all’interno di un aggiornamento OTA indicato specificamente per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, il che rappresenta un bel risultato per l’utente che li ha realizzati.

I due wallpaper in questione rappresentano una visione personale di un panorama glaciale, dov’è possibile notare una palette di colori freddi su toni chiari e scuri. I restanti 15 wallpaper presenti nella lista rappresentano invece diversi stili grafici non appartenenti ad un particolare filone di design.

I wallpaper vincitori si staccano con decisione rispetto agli altri scelti dalla giuria per via di una definizione decisamente superiore sia per quanto riguarda la realizzazione degli stessi che per la loro unicità, senza nulla togliere ai restanti 15 posizionati nei primi cinque posti della classifica.