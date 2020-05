OnePlus continua a portare avanti il lavoro di pubblicare alcune applicazioni proprietarie all’interno di Google Play Store. Infatti, dopo lo sbarco del File Manager, in queste ore tocca all’applicazione OnePlus Game Space. La strategia di OnePlus ruota attorno alla possibilità di gestire queste applicazioni come entità stand alone, ovvero aggiornabili singolarmente e indipendentemente da OxygenOS.

Novità OnePlus Game Space 1.0

OnePlus Game Space, ovvero il sistema che permette agli utenti OnePlus di accedere a tutti i giochi installati sul proprio smartphone tramite una sola schermata, è attualmente disponibile sul Play Store nella versione 1.0. Disponibile di default all’interno di tutti gli smartphone OnePlus, Game Space permette di gestire alcune funzioni particolari come ad esempio l’arrivo delle notifiche, il controllo della luminosità del display e tanto altro.

Con lo sbarco sullo store digitale di Google, OnePlus Game Space vede l’arrivo di due nuove feature: statistiche e Instant Games. Quest’ultima, la più interessante fra le due, permette agli utenti di avviare rapidamente titoli come Microtrip, Mazes & More e Sea Battle semplicemente tappando l’icona del gioco, senza la necessità di installare il gioco sul proprio smartphone – l’utente può decidere di disattivare la funzione Instant Games direttamente tramite il pannello delle impostazioni.

Le statistiche, invece, offrono all’utente la possibilità di controllare alcune informazioni circa i titoli più giocati, l’utilizzo della batteria in un dato giorno o settimana, il tempo totale di gioco durante i giorni della settimana e tanto altro.

Come aggiornare OnePlus Game Space

OnePlus Game Space può essere scaricata dal Google Play Store al badge qui in basso. Vi ricordiamo che l’app è indirizzata ai soli utenti già muniti di uno smartphone OnePlus.