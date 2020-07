Qualche giorno OnePlus annunciava la disponibilità di Android 11 beta 2 per OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro, ed in queste ore scopriamo che la versione 3.12.33 dell’applicazione OnePlus Gallery integrata in essa presenta una piccola ma interessante novità.

Novità OnePlus Gallery 3.12.33

Infatti, com’è possibile notare nell’immagine qui in basso, alcuni utenti muniti dell’ultima beta di Android 11 su OnePlus 8 hanno notato la presenza del tasto Google Cast per inviare rapidamente una foto ai dispositivi supportati. Al momento, secondo le informazioni condivise dai colleghi di XDA, pare che la feature sia in grado di inviare immagini e non video, segno che l’implementazione di Google Cast sia ancora in fase di sviluppo.

La piccola novità integrata all’interno della versione 3.12.33 di OnePlus Gallery dovrebbe essere funzionante solo sugli smartphone OnePlus muniti di Android 11 beta 2, ma pare che un utente sia riuscito ad utilizzarla anche su OnePlus 8 munito di OxygenOS 10.5.11 castando alcune immagini verso lo smart TV OnePlus Q1 55 Pro. Se possedete lo smartphone di OnePlus potete scaricare la versione 3.12.33 di OnePlus Gallery da questo link di AK Mirror e provare a vedere se il tasto di Google Cast funziona anche a voi; in caso contrario resta a voi decidere se installare la beta 2 di Android 11 sul vostro terminale OnePlus con tutti i rischi del caso.