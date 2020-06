Possono festeggiare i possessori di Samsung Galaxy Tab S5e e Samsung Galaxy Tab S4 LTE: nonostante le tempistiche non esattamente da riferimento, i due tablet coreani stanno ricevendo in queste ore il tanto atteso aggiornamento ad Android 10 con la One UI 2.1.

Android 10 e One UI 2.1 per Samsung Galaxy Tab S5e e Galaxy Tab S4 LTE

L’aggiornamento ad Android 10 per Samsung Galaxy Tab S5e reca la build T725XXU1BTF7 da oltre 2 GB ed è stato segnalato in rollout nel Regno Unito. Porta con sé le patch di sicurezza aggiornate a giugno 2020 e l’interfaccia Samsung One UI 2.1.

L’aggiornamento ad Android 10 per Samsung Galaxy Tab S4 LTE, identificato dal numero modello SM-T835, reca la build T835XXU4CTF5. Anche in questo caso le patch di sicurezza sono quelle di giugno 2020 e l’interfaccia utente è la Samsung One UI 2.1.

I nuovi firmware per i due tablet includono le novità che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi tramite gli altri prodotti Samsung che hanno ricevuto la One UI 2.1. Qualora l’aggiornamento non vi fosse stato notificato consigliamo di forzare la ricerca di novità all’interno della voce Aggiornamenti Software delle impostazioni di sistema.

L’aggiornamento per TCL 10 Pro

È in rollout la versione 2.0.4D.H.D del firmware di TCL 10 Pro che incrementa la resa delle fotocamere, del touch e la stabilità del sistema. Peccato che le patch siano quelle di maggio, ma tra i produttori c’è chi ha fatto peggio.

Patch di giugno per HONOR 8X

Sul medio gamma HONOR dello scorso anno è in arrivo la EMUI 10.0.0.206 che porta con sé le patch di sicurezza di Android più recenti. L’aggiornamento per HONOR 8X pesa meno di 100 MB.