Torniamo nuovamente ad occuparci di Nokia 6.3, smartphone di fascia media che la compagnia svedese dovrebbe presentare entro il Q3 2020 assieme al modello Nokia 7.3. Questa volta, in contrasto a quanto avevamo indicato in questa news, pare che il terminale di Nokia non dovrebbe essere più basato su SoC Snapdragon 670 o Snapdragon 675, ma bensì sul processore Qualcomm Snapdragon 730. Il leak in questione non ci dà ulteriori informazioni a riguardo e si limita unicamente a sottolineare che il SoC è in fase di testing su un prototipo di Nokia 6.3.

Nokia 6.3 con SoC Snapdragon 730

Secondo questa fonte rimasta anonima, lo smartphone Android dovrebbe montare un modulo quadruplo sul retro composto da un sensore principale da 24 MP, sensore grandangolare da 12 MP, sensore di profondità da 2 MP ed un sensore macro. Il sensore per le impronte digitali dovrebbe essere integrato lateralmente nel tasto di accensione/spegnimento, il che dovrebbe rendere anche più semplice impugnare il device.

È ancora presto per avere una qualche parvenza di certezza su quella che potrebbe essere la scheda tecnica di Nokia 6.3. La presenza di differenti prototipi con diversi processori Qualcomm, ci porta a credere che l’azienda sia ancora impegnata a valutare le prestazioni del terminale con SoC Snapdragon 6xx e Snapdragon 7xx.

In copertina Nokia 6.2