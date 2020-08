Da poco più di un mese disponibile in Italia, Motorola Moto G 5G Plus rappresenta l’ultima fatica dell’azienda alata per quanto riguarda lo sviluppo di uno smartphone con connettività 5G – è basato sul processore Qualcomm Snapdragon 765 – nella soglia di prezzo inferiore ai 400 euro.

App per migliorare l’esperienza utente

Lo smartphone è munito di Android 10 e, come tutti gli smartphone Motorola, presenta una serie di applicazioni e personalizzazioni pensate per migliorare l’esperienza utente senza però stravolgerla. Motorola Moto G 5G Plus presenta due nuove applicazioni, Moto Power Touch e Multi-Volume, entrambe sviluppate per permettere agli utenti un maggiore controllo di alcune aree del telefono.

Moto Power Touch permette all’utente di personalizzare l’azione scaturita dal doppio tap sul tasto di accensione per avviare un’applicazione oppure una scorciatoia a propria scelta. Normalmente il doppio tap avvia l’applicazione Fotocamera sui terminali Motorola, ma in questo modo è possibile scegliere un’applicazione installata sullo smartphone, i contatti oppure avviare rapidamente un’app molto utilizzata.

Multi-Volume, invece, permette all’utente di mutare automaticamente un’applicazione in base ad alcune situazioni. Un esempio potrebbe essere quello di mutare l’audio di un’app quando ad esempio si è impegnati all’ascolto di un brano musicale sul proprio smartphone, senza dover gestire il tutto manualmente.

L’applicazione Moto Power Touch è disponibile sul Play Store, ma come sottolineano i colleghi di XDA pare sia impossibile installarla su altri device dell’azienda americana. Multi-Volume, invece, non è disponibile sullo store digitale di Google.

Moto Power Touch