Motorola Moto G 5G Plus è ufficiale e arriva con lo scopo di allargare a un pubblico più ampio il futuro della connettività. Il nuovo smartphone Android, protagonista nelle scorse settimane di rumor e indiscrezioni, è ora stato svelato nella sua completezza: andiamo a scoprire insieme tutto su di lui, tra caratteristiche tecniche, design, funzionalità, prezzo e data di uscita in Italia.

Caratteristiche tecniche di Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto G 5G Plus è uno smartphone di fascia media, pensato per rendere disponibile la connettività 5G anche alla clientela che non vuole spendere troppo per un top di gamma. Partiamo dal display, un CinemaVision 21:9 da 6,7 pollici a risoluzione Full-HD+, con refresh rate di 90 Hz e certificazione HDR10+, che contribuisce a rendere il dispositivo non esattamente un “compatto”.

A muovere il sistema ci pensa il SoC Qualcomm Snapdragon 765G 5G, che si conferma essere uno dei chipset più utilizzati nei prodotti di questo periodo: a bordo troviamo il modem Snapdragon X52 5G e il supporto alla connettività 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS, NFC. Non mancano poi radio FM e le porte per il jack da 3,5 mm e quella per la ricarica USB Type-C. Lato memorie sono presenti 4 o 6 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD fino a 1 TB.

Il comparto fotografico di Motorola Moto G 5G Plus è composto da una quadrupla fotocamera posteriore e da una doppia fotocamera anteriore, che per la prima volta per la gamma include un sensore per i selfie ultra-wide. Sul retro troviamo il sensore principale da 48 MP (apertura f/1.8 e 1,6 μm) con tecnologia Quad pixel, sensore ultra grandangolare da 8 MP (f/2.2, 1,12 μm e 118°), sensore Macro Vision da 5 MP (f/2.2, 1,12 μm) e sensore per la profondità da 2 MP (f/2.2 e 1,75 μm). Per i selfie, come anticipato, è presente il sensore principale da 16 MP (f/2.0 e 1,0 μm), accompagnato da quello grandangolare da 8 MP (f/2.2 e 1,12 μm).

Chiudiamo la scheda tecnica con le indicazioni sulla batteria, che può contare su ben 5000 mAh e sulla ricarica rapida TurboPower da 20 W e Qualcomm Quick Charge 3.0.

Design di Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto G 5G Plus riprende l’ormai “tipico” design un po’ allungato dei dispositivi del marchio. Le cornici sono ridotte, ma non troppo, e nella parte superiore sinistra si possono notare i due fori per le fotocamere anteriori: diversamente da altri prodotti a cui siamo abituati, in questo caso Motorola ha optato per due singoli fori e non per uno ovale che contenesse entrambi i sensori.

Il modulo fotografico posteriore è di forma quadrata, con gli angoli smussati, ed è accompagnato da un flash LED piuttosto vistoso. Solo i sensori stessi risultano a contrasto: il resto del modulo può contare sulla stessa colorazione Surfing Blue del resto della scocca posteriore. Lo smartphone non è certificato IP68, ma dispone di quello che Motorola definisce Water repellent design.

Le dimensioni di Motorola Moto G 5G Plus sono di 168 x 74 x 9 mm, con un peso di 207 grammi.

Software e funzioni di Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto G 5G Plus arriva sul mercato con Android 10 e una personalizzazione non troppo invasiva. Il software non si discosta troppo da Android stock (Google Foto è l’app galleria predefinita, per esempio), con l’aggiunta di alcune funzionalità aggiuntive come My UX. Quest’ultima mette a disposizione impostazioni personalizzate e controlli avanzati per musica, video e giochi; gli utenti possono creare il proprio tema scegliendo tra diversi font, colori, icone e non solo, in modo da rendere unico il proprio smartphone.

Immagini di Motorola Moto G 5G Plus

Prezzo e uscita di Motorola Moto G 5G Plus

Motorola Moto G 5G Plus sarà disponibile dall’8 luglio 2020 nella colorazione Surfing Blue. Il prezzo consigliato per l’Italia è di 399 euro per la versione 4-64 GB.

