LG, per il 2020, ha svelato un cambio di design piuttosto importante per la gamma di smartphone, di cui LG VELVET è il primo dispositivo a farne utilizzo. Linee più morbide, sensori fotografici posteriori separati e di dimensione decrescente, connettività 5G sulla fascia media. In queste ore, però, l’azienda sud coreana svela LG VELVET 4G, lo smartphone di cui vi avevamo parlato ad inizio giugno e che ruota attorno ad un hardware simile ma con le dovute differenze, a partire dalla connettività.

Specifiche LG VELVET 4G

A primo acchito è davvero difficile riuscire a distinguere le differenze fra LG VELVET e LG VELVET 4G, ed infatti i due smartphone rappresentano lo stesso prodotto ma con una sostanziale differenza sotto il cofano: la CPU. Infatti, il modello 4G, abbandona il processore Snapdragon 765G presente su LG VELVET e abbraccia invece un SoC Qualcomm estremamente popolare nel 2018.

LG VELVET è infatti animato dal processore Qualcomm Snapdragon 845 accompagnato da 6 GB di RAM che, sebbene rappresenti una scelta anacronistica, è evidentemente ancora in grado di dire la sua su questa fascia di mercato. Gli utenti alla ricerca di uno smartphone con design particolare e sprovvisto di connettività 5G potrebbero trovare in LG VELVET 4G la risposta alle loro domande.

Il resto della scheda tecnica resta invece immutato. Frontalmente troviamo un pannello POLED da 6,8 pollici a risoluzione Full HD+, 128 GB di storage interno espandibile con micro SD, comparto fotografico triplo con sensore da 48 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP e sensore di profondità da 5 MP, batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica wireless, certificazione IP68, speaker stereo e Android 10.

Prezzo e disponibilità LG VELVET 4G

Non abbiamo ancora informazioni precise per quanto riguarda la disponibilità e il prezzo di LG VELVET 4G per il mercato italiano, ma si pensa che dovrebbe arrivare a 100 euro in meno rispetto al modello munito di connettività 5G, quindi a 549,90 euro.

In copertina LG VELVET