Dopo aver ufficialmente svelato LG VELVET con il suo nuovo design con “fotocamere a goccia”, pare che il colosso sud coreano sia pronto a presentare anche una variante “economica”. Questa, a differenza dell’attuale modello con connettività 5G grazie alla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 765G, sarebbe invece provvista del processore Qualcomm Snapdragon 845.

Snapdragon 845 con 6 GB di RAM

Il SoC, ormai vecchio di due anni e integrato in smartphone ex top di gamma, è ovviamente sprovvisto di modem 5G, il che ci porta a etichettare questa particolare variante come LG VELVET 4G. Secondo alcune informazioni provenienti da Geekbench, scopriamo che lo smartphone viene indicato con il model number LM-G910 – l’attuale LG VELVET ha model number LG-G900 -, in cui è possibile notare Android 10, Snapdragon 845, 6 GB di RAM e storage UFS 2.1 da 128 GB.

Alcune immagini leak mostrano lo stesso display FullVision con notch a goccia e le colorazioni Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green e Illusion Sunset.

Non è ancora chiaro quando LG presenterà ufficialmente questa variante “economica” di LG VELVET. Secondo alcune informazioni circolate in rete, pare che LG VELVET 4G potrebbe avere un costo inferiore di circa il 20% rispetto all’attuale modello con Snapdragon 765G, il che potrebbe posizionarlo attorno a 549 euro al cambio.

Sareste disposti a spendere questa cifra per acquistare uno smartphone con un SoC vecchio di due anni ma con l’interessante design di LG VELVET? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.