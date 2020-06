Tra gli smartphone che dovrebbero essere presto lanciati sul mercato vi sono anche Realme X50t e HTC Desire 20 Pro, device protagonisti nelle scorse ore di nuove anticipazioni.

Realme X50t appare su Google Play Console

Iniziando da Realme X50t, il device è apparso nel database di Google Play Console, secondo il quale tra le sue feature non mancheranno un processore Qualcomm Snapdragon 765G, 6 GB di RAM, un display con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e Android 10.

Stando a quanto emerso sino a questo momento, lo smartphone dovrebbe poter contare su una quadrupla fotocamera con sensore primario da 48 megapixel.

Ecco il design di HTC Desire 20 Pro

Passando a HTC Desire 20 Pro, in attesa della sua presentazione ufficiale (che potrebbe aver luogo già nel corso della prossima settimana), lo smartphone è apparso in Rete in un paio di foto che ci mostrano quello che dovrebbe essere il suo aspetto.

Basta un rapido sguardo per rendersi conto che si tratta di un modello di fascia media, così come peraltro suggeriscono le indiscrezioni relative alle sue presunte caratteristiche (processore Qualcomm Snapdragon 665, 6 GB di RAM, display Full HD+, quadrupla fotocamera posteriore e Android 10).

La prossima settimana sarà ufficiale?