Continuano le recensioni audio di DxOMark, che stavolta riprende in mano HONOR V30 Pro, dopo averne esaminato a fondo il comparto fotografico (con ottimi voti). Buono, ma non eccellente il giudizio del sito per quel che riguarda l’audio, che lo posiziona nella seconda metà della classifica degli smartphone analizzati, bocciandone la riproduzione.

Ai voti il comparto audio di HONOR V30 Pro

A una settimana di distanza dall’ottima prova di OPPO Find X2 Pro, tocca oggi a HONOR V30 Pro passare sotto l’occhio giudice di DxOMark. La votazione complessiva parla chiaro: 59 punti complessivi che lo collocano un pelo sotto a Huawei Mate 30 Pro, ma a gran distanza di Huawei Mate 20 X, per rimanere in famiglia, o al più brillante della classifica Xiaomi Mi 10 Pro.

Il perché di un giudizio tanto severo? La riproduzione, che contribuisce ad abbassare parecchio il voto complessivo che, guardando soltanto al settore “registrazione”, posizionerebbe invece HONOR V30 Pro fra i migliori.

Il problema principale sta nell’altoparlante mono, nella mancanza di tonalità basse e in una compressione eccessiva a volumi elevati, che va a compromettere la dinamica generale secondo quanto rilevato. Ma per ulteriori dettagli e per tutte le informazioni, vi lasciamo alla recensione completa che trovate qui.

