Qualche minuto fa è stato ufficializzato l’arrivo sul mercato italiano di HONOR 9X Lite, uno smartphone di fascia medio-bassa che non sorprende per la scheda tecnica, ma che può vantare la presenza dei servizi e delle applicazioni di Google (dai Google Play Services al Google Play Store) e si presenta al pubblico nostrano con un’interessante promozione per il lancio: sull’e-commerce ufficiale di HONOR lo smartphone regala la smartband HONOR Band 5.

Con HONOR 9X Lite, che pure era stato presentato ufficialmente il mese scorso per altri mercati, viene ripetuta la stessa operazione che questa mattina, parlando di Huawei P Smart 2020, abbiamo definito “furba”: la piattaforma hardware non è all’ultimo grido, ma ha il pregio di rassicurare gli utenti meno smaliziati con la presenza e il pieno supporto ai servizi di Google.

Senza ulteriori indugi, andiamo a scoprire cosa propone il nuovo HONOR 9X Lite.

Caratteristiche tecniche di HONOR 9X Lite

Partiamo col dire che la scheda tecnica di HONOR 9X Lite non fa gridare al miracolo. Sotto la scocca è presente il SoC proprietario HiSilicon Kirin 710F, una soluzione collaudata, ma che ha ormai qualche primavera sulle spalle.

Il display IPS FullView da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel è interrotto da un notch piuttosto ampio che ospita la fotocamera anteriore. Il retro è esteticamente più moderno e vede la presenza di una doppia fotocamera con sensore principale da 48 megapixel e supporto alla modalità notte AIS Super Night Mode 2.0.

Come vedrete qui sotto nella scheda tecnica completa, il nuovo device di HONOR dispone di una batteria da 3.750 mAh che dovrebbe far dormire sonni tranquilli. Mentre, per quanto riguarda il software, alla nota positiva rappresentata dai servizi di Google si contrappone l’anacronistica presenza di Android 9 Pie con EMUI 9.0.

Scheda tecnica di HONOR 9X Lite

Display LCD FullView da 6,5 pollici Full HD con il 91% di rapporto schermo/corpo (Certificato TÜV Rheinland)

Chipset Hisilicon Kirin 710F Octa-Core (4 x 2,2GHz + 4 x 1,7GHz) con supporto GPU Turbo

4GB di RAM e 128GB di storage espandibile fino a 512 GB

Doppia fotocamera posteriore con principale da 48MP (con apertura f/1.8) e secondaria da 2MP (apertura f/2.4) per il calcolo della profondità

Fotocamera anteriore da 8MP con apertura f/2.0

Connettività WiFi 802.11 b/g/n, WiFi Direct; Bluetooth 4.2, Sensore d’impronte digitali posteriore, NFC

Android 9 Pie con EMUI 9.0

Batteria da 3.750mAh con ricarica 5V/2A (10W) ma porta ancora microUSB

Corpo in vetro 2.5D

Dimensioni 160,4 x 76,6 x 8,0 mm

Peso: 188g

Disponibile nelle colorazioni Emerald Green e Midnight Black

Immagini, prezzo e disponibilità in Italia di HONOR 9X Lite

Come detto poc’anzi, HONOR 9X Lite arriva sul mercato italiano nelle colorazioni Emerald Green e Midnight Black e nell’unico taglio di memoria da 4-128 GB. Il suo prezzo di listino è di 199,90 euro.

Uno smartphone come HONOR 9X Lite, per riuscire a dire la propria in un segmento di mercato così affollato, deve puntare su un prezzo contenuto e magari sull’offerta al cliente di qualche vantaggio aggiuntivo. Se il prezzo lo abbiamo visto, passiamo ora alla promozione che il produttore cinese ha pensato per accompagnare questo nuovo medio di gamma sul mercato italiano.

Allo stato attuale, HONOR 9X Lite è disponibile all’acquisto soltanto sullo store online ufficiale HiHonor e nella sola colorazione Midnight Black. Tutti gli utenti che decideranno di acquistarlo entro e non oltre il 31 maggio prossimo avranno diritto a ricevere in regalo la smartband HONOR Band 5. Ecco il link per procedere subito all’acquisto e approfittare del bundle:

Vi piace questo nuovo smartphone di fascia media targato HONOR? Come giudicate questa mossa per mantenere i servizi di Google? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

