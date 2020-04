Dopo che l’abbiamo captato sui nostri radar a metà febbraio scorso, HONOR 9X Lite si era fatto dimenticare. In queste ore, però, il nuovo smartphone Android economico di HONOR viene svelato ufficialmente, con una scheda tecnica discreta ed un prezzo molto contenuto.

Specifiche HONOR 9X Lite

La scheda tecnica di HONOR 9X Lite non ci fa gridare al miracolo, sebbene dal punto di vista del design si può dire che si tratta di un terminale piacevole. Frontalmente troviamo un pannello LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ da 2340 x 1080 pixel, affiancato da un vistoso notch in cui trova posto la fotocamera frontale da 16 MP.

Posteriormente un piccolo modulo leggermente rialzato è invece la base per il sensore principale da 48 MP e la lente macro da 2 MP. Subito di fianco ad esse è inserito il sensore per le impronte digitali. Dal punto di vista hardware, HONOR ha scelto di puntare sul vecchio processore Kirin 710. Secondo alcuni l’azienda cinese avrebbe scelto questo SoC per continuare a offrire agli utenti europei il supporto ai servizi Google, presenti completamente a partire dal Google Play Store.

Il SoC è accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage interno espandibili tramite microSD. La batteria è da 3750 mAh mentre l’OS è Android 9 Pie con la EMUI 9, probabilmente aggiornabile ad Android 10 con la EMUI 10.

Prezzo e disponibilità HONOR 9X Lite

HONOR 9X Lite sarà disponibile in pre-ordine a partire dal 30 aprile prossimo, con vendita effettiva solo dal 14 maggio, con in omaggio una HONOR Band 5. Il terminale Android viene proposto in Finlandia nelle colorazioni nera e verde al prezzo di 199 euro. Non abbiamo certezze che verrà riproposto allo stesso prezzo anche da noi in Italia, ma non mancheremo di aggiornarvi in merito.