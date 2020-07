Google porta anche in Italia la politica del price match, formula già utilizzata in molti altri Paesi, a partire ovviamente dagli Stati Uniti. Si tratta di un concetto molto semplice, già in voga presso altri venditori e applicato a partire da oggi anche sul Google Store italiano.

Se il prezzo di vendita di un qualsiasi prodotto in vendita su Google Store è più basso presso uno dei rivenditori autorizzati, Google vi rimborsa la differenza con il prezzo più basso. Detta così la cosa sembrerebbe allettante, visto che sembrerebbe possibile godere della garanzia ufficiale Google pagando lo street price, solitamente molto più basso del prezzo ufficiale.

Ovviamente a Mountain View non sono degli allocchi e hanno posto alcuni paletti. Innanzitutto il paragone deve avvenire con uno degli store autorizzati: al momento sono solo due, MediaWorld e Unieuro, che solitamente non esagerano con le promozioni.

La seconda cosa da prendere in considerazione è che il rimborso non avverrà con bonifico o accredito sulla carta di credito, quanto piuttosto con un accredito su Google Play. E la somma rimborsata potrà essere utilizzata esclusivamente per acquistare contenuti digitali, cosa accertata da DDay attraverso il supporto ufficiale Google.

Tra le condizioni, che potete consultare integralmente in questo documento, c’è anche l’obbligo di fornire un link allo store che propone un prezzo più basso, un limite temporale di 15 giorni, la necessità che il prodotto sia esattamente lo stesso (colore e memoria) e che il prodotto sia ancora disponibile su Google Store.

Non sono accettati prezzi relativi a contratti di telefonia, accordi di finanziamento, liquidazioni, carte regalo o comunque venduti da store non presenti nella lista. Iniziativa lodevole quindi, ma con parecchie limitazioni che non la renderanno facilmente applicabile. Con il rischio tra l’altro, di veder “congelare” nel tempo i prezzi di Google senza poter osservare i normali cali nel tempo.