Google fa sul serio con le cuffie Google Pixel Buds 2 e lo conferma ai colleghi di Forbes attraverso una dichiarazione di un suo portavoce, che farà molto felici tutti coloro che sono interessati a comprarle.

Il portavoce di Google, infatti, conferma la volontà di supportare le Google Pixel Buds 2 con aggiornamenti costanti e afferma che riceveranno nuove funzionalità nel corso del tempo, proprio come accade con gli smartphone Pixel grazie ai feature drop.

“the goal will be to continue to introduce new helpful features over time, much like we do with Pixel phones”