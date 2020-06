Essendo Google la fonte principale tramite cui miliardi di persone si informano ogni giorno, è piuttosto lecito aspettarsi novità da questo punto di vista, soprattutto considerando la montagna di contenuti manipolati e falsi che vengono quotidianamente condivisi sul web.

Fact check su Google Immagini

In queste ore l’azienda svela l’arrivo del fact checking anche all’interno di Google Immagini. Come sappiamo le immagini e i video rappresentano una grosse fetta della informazione quotidiana, soprattutto considerando l’altissima facilità con cui vengono condivisi sui social network e su applicazioni di instant messaging.

A partire da oggi, il gigante di Mountain View svela un sistema di “controllo delle fonti” per aiutare ad individuare quei contenuti che non rappresentano la realtà dei fatti. Infatti, nel momento in cui si avvia la sezione “immagini” per cercare un qualsiasi contenuto, Google provvederà ad aggiungere l’etichetta “Fact Check” sulla miniatura del risultato di ricerca.

Questa potrà apparire sia su articoli che contengono al loro interno immagini ritenute false, sia per immagini vere e proprie.

Safety Check su Google Chrome Canary

Il ramo Canary di Google Chrome si arricchisce di un particolare tool di privacy e sicurezza che permette agli utenti di controllare la sicurezza del browser e se è aggiornato all’ultima versione disponibile. Google Chrome Canary per Android sta iniziando a ricevere questa funzione che, com’è possibile notare nell’immagine qui in basso, è costituita da tre voci:

Safe Browsing, pensato per proteggere l’utente da pagine web poco sicure e a rischio malware;

Passwords, in grado di indicare all’utente se le password sono al sicuro o sono state compromesse;

Updates, ideato per controllare se Google Chrome è aggiornato all’ultima versione disponibile.

Per abilitare “Safety check” di Google Chrome è innanzitutto necessario scaricare l’ultima versione disponibile. Una volta installata, bisogna seguire questi semplici passi per attivare il sistema di controllo sicurezza: