Alcune applicazioni di Google sono protagonisti di una serie di novità pensate per migliorare il loro utilizzo.

È più facile selezionare emoji su Gboard

È da ormai diverso tempo che le emoji rappresentano diverse tonalità di pelle, permettendo così a persone di colore, asiatici e tanti altri, di poter inviare una emoji che in qualche modo li rappresenti. Se fino ad oggi era necessario tenere tappato su una emoji per vedere tutte le varianti, la beta 9.7 di Gboard svela una nuova disposizione del pannello di selezione.

Infatti, com’è possibile notare dalle immagini soprastanti, il pannello presenta adesso una tabella in cui è possibile ordinare le varie emoji secondo vari colori di pelle, senza invece dover scorrere l’intera lista per trovare quella più adatta.

La novità è attualmente disponibile solo sul canale beta di Gboard, e se siete interessati potete scaricare la versione 9.7 beta da questo link di APK Mirror oppure iscrivendovi al canale beta ufficiale.

Assistente Google ci ricorda di indossare la maschera

Una delle azioni più importanti per contrastare la diffusione del Coronavirus è quella di indossare una mascherina. Si tratta di un sacrificio di poco conto che, sebbene largamente criticato, ha dei risvolti positivi tangibili nel contrasto alla pandemia.

In queste ore Assistente Google sembra avere imparato una nuova canzone che svela i vantaggi offerti dall’indossare una mascherina correttamente, ed enfatizza ad esempio di indossarla avendo cura di coprire anche il naso.

Il testo completo della canzone riporta:

Quando sei in pubblico, indossa una maschera

È un compito piccolissimo

Ma aiuta a mantenerci al sicuro

Sulla bocca e sul naso

È bene coprirli entrambi

Se siete curiosi di ascoltare la canzone potete far partire il video sottostante. Purtroppo, al momento, la funzione non è disponibile per il nostro Paese.

Parte il rollout del nuovo design di Gmail

Circa un mese fa vi avevamo mostrato quali erano gli enormi cambiamenti che Google aveva in cantiere per Gmail, soprattutto per quanto riguarda l’implementazione di Meet, Rooms e Chat direttamente all’interno dell’applicazione mobile di Gmail e anche sulla controparte web.

In queste ore la compagnia annuncia l’avvio del rollout delle nuove funzionalità di Gmail per tutti i clienti G Suite su dispositivi Android e sul web. Sulla controparte mobile saranno disponibili i seguenti tab:

Mail: per gestire e controllare le caselle di posta elettronica;

Chat: per inviare messaggi a gruppi di persone o ad utenti singoli;

Rooms: spazi virtuali in cui sono presenti chat di gruppo, file condivisi, task, progetti e altro;

Meet: per avviare o partecipare rapidamente ad una video chiamata.

Google indica che il rollout è partito il 12 agosto e sarà disponibile a tutti entro due settimane.