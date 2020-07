Sono ormai alcuni mesi che Google sta lavorando alacremente per rendere Gmail il fulcro del nostro lavoro, e questa serie di leak ci permettono di scoprire quali piani ha il colosso di Mountain View per raggiungere questo scopo. L’idea di Big G è quella di rendere Gmail “la nostra nuova casa per il lavoro“, rimandando alla possibilità di gestire tutto ciò di cui abbiamo bisogno all’interno della stessa schermata, senza dover saltare da un servizio ad un altro.

Incredibili nuove feature in arrivo su Gmail

Le novità che andremo a vedere in questa news fanno riferimento all’evento Cloud Next ’20: OnAir che impegnerà Google per le prossime nove settimane, di cui la sessione “Productivy & Collaboration” svelerà molto probabilmente le feature che sono state leakate in queste ore. La prima slide, quella che verosimilmente verrà utilizzata da Google per svelare il nuovo design di Gmail, ruota attorno al concetto di rendere l’applicazione di posta elettronica come il mezzo tramite cui portare a termine un task senza avviare altre app.

Il design svela l’arrivo di una nuova barra inferiore in cui sono facilmente individuabili quattro nuove sezioni: Mail, Chat, Rooms e Meet. Dell’integrazione di Google Meet all’interno di Gmail ne avevamo già parlato nelle scorse settimane, ma ciò che renderà Gmail totalmente differente è il nuovo sistema di chat e collaborazione con i propri colleghi. Nel tab Rooms è possibile accedere rapidamente a chat singole e chat di gruppo con tanto di avatar, indicatori di attività (online, offline, occupato, assente) e molto altro.

Lato web sono in arrivo dei cambiamenti di design ancora più impattanti, dove la pagina web di Gmail diventerà in tutto e per tutto il centro di gravità attorno cui ruoteranno tutti i servizi di Google. Infatti, accedendo alla sezione Rooms sul web, gli utenti avranno modo di visualizzazione un documento Google, chattare con i colleghi, rispondere ad una video chiamata con supporto PiP (Picture in Picture) e tanto altro senza aprire nuovi tab.

Infine, come vi avevamo già anticipato alcuni giorni fa, su Google Meet arriveranno una serie di importanti novità come il supporto alla alzata di mano per chiedere la parola durante una videochiamata, il supporto alle domande e risposte, background personalizzati, nuovi controlli di amministrazione e tanto altro.

Previous Next Fullscreen

Tutte queste novità per Gmail verranno verosimilmente svelate da Google la settimana prossima, ma già da oggi è chiaro come il sole che l’azienda hi-tech vuole elevare a nuove vette le feature offerte per lo smart working.