Google Fit non è sicuramente la soluzione più completa per chi desidera tenere sotto controllo le proprie prestazioni durante le varie sessioni di allenamento ma resta ad ogni modo un’applicazione molto utilizzata e le novità introdotte nelle ultime ore non potranno che renderla migliore.

Con la nuova versione dell’app, infatti, con l’obiettivo di rendere ancora più facile analizzare come ci si è comportati durante la propria ultima corsa, gli sviluppatori hanno aggiunto tra i dettagli di un allenamento un grafico a barre relativo al ritmo per miglio o km.

Le novità di Google Fit versione 2.37.36

Con l’elenco dettagliato (per miglio o per chilometro) diventa più semplice capire in quali momenti dell’allenamento si è andati più velocemente e quando invece la fatica ha fatto rallentare il proprio passo.

Insieme a tale novità vi è anche quella relativa alla mappa con le informazioni sull’altitudine (che non è visibile per tutti gli utenti) e che permette di avere una panoramica molto più completa per comprendere come le condizioni del percorso abbiano influito sulle proprie prestazioni.

Come scaricare la nuova versione

La versione 2.37.36 dell’app per Android può essere scaricata da APK Mirror o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: