Presto Google Contatti potrà contare su una funzionalità “Cestino” piuttosto comune, simile a quella che è possibile trovare su Gmail e Google Foto.

Disponibile sul Web, tale novità si traduce in un processo in due passaggi per l’eliminazione dei contatti, così da evitare errori (“Il cestino semplifica notevolmente il recupero dei contatti che gli utenti hanno eliminato per errore“).

Come funziona il cestino di Google Contatti

In pratica, quando si elimina un contatto, questo andrà prima nel Cestino e verrà rimosso in modo permanente soltanto dopo 30 giorni (fino a quel momento, gli utenti avranno la possibilità di visualizzare tutti i dettagli e ripristinare). C’è anche la possibilità di eliminare un contatto definitivamente in qualsiasi momento.

La cartella apparirà sotto “Altri contatti” nella barra laterale del client Web. Google spiega che il Cestino conterrà i contatti eliminati su qualsiasi dispositivo (Web, Android, iOS e altro) ma la visualizzazione e la gestione saranno consentite soltanto sul Web (qui trovate la pagina dedicata al servizio).

La funzionalità è già in fase di rilascio e dovrebbe essere disponibile per tutti gli utenti nel giro di due settimane.