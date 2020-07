Dopo l’arrivo della versione 84 di Google Chrome per macchine Windows, Mac e Linux, il team di sviluppo di Google ha avviato il rollout dell’aggiornamento alla versione 84 di Google Chrome anche per i terminali Android.

Novità Google Chrome 84

Una delle funzioni sicuramente più interessanti dal punto di vista della user experience di Google Chrome, è quella che Google indica come “Conditional Tab Strip“. Di essa ne avevamo parlato alcune settimane fa e fondamentalmente va ad aggiungere una nuova nav bar inferiore che permette di passare rapidamente da un tab all’altro. Ad oggi la feature non è attiva di default, ma è necessario azionarla manualmente tramite il flag chrome://flags#enable-conditional-tabstrip.

Scorciatoie nella home screen per le web app

La versione 84 di Google Chrome porta alcune interessanti novità anche per quanto riguarda le app web aggiunte alla home screen del proprio dispositivo Android. Da oggi è possibile accedere rapidamente ad alcune scorciatoie semplicemente tenendo premuto sull’icona dell’app, proprio com’è possibile fare ormai da diversi anni su tante applicazioni di sistema e di terze parti. Ovviamente la novità sarà disponibile agli utenti che utilizzano web app munite del supporto necessario (lato codice) per sfruttarle.

Supporto alle API Web OTP per i codici 2FA

Su Google Chrome 84 arriva il pieno supporto alle API Web OTP (One Time Password) che permette di inserire automaticamente il codice 2FA ricevuto tramite SMS all’interno della pagina web a cui si vuole accedere. Nel momento in cui il servizio a cui si sta cercando di accedere implica l’inserimento di un codice OTP, Google Chrome chiederà il permesso all’utente di leggere il contenuto del messaggio (il codice 2FA) e di copiarlo all’interno del box di testo. In questo modo non sarà più necessario avviare l’applicazione messaggi per copiare il codice di accesso ed inserirlo nella pagina web di Google Chrome.

Blocco alle notifiche invasive

Alcuni siti web hanno il brutto vizio di inviare un gran numero di notifiche ancor prima di essere riusciti a caricare completamente la pagina web, oppure di bloccarne il funzionamento. Con Google Chrome 84 il team di sviluppo porrà fine a questo genere di notifiche invasive dando modo all’utente di continuare a bloccarle o di riattivarle.

Avvisi di sicurezza

Google Chrome 84 invierà avvisi di sicurezza qualora si stia cercando di accedere ad un sito web che non supporta la versione 1.2 o successiva del Transport Layer Security (TLS). Si tratta di una tecnologia che si occupa di trasmettere in piena sicurezza tutti i dati trasferiti visitando un sito web tramite il protocollo HTTPS, e la versione 1.2 o superiore assicura una trasmissione sicura delle informazioni. Ad oggi gli utenti possono scegliere di bypassare il blocco tappando su “Advanced”, ma nelle prossime release di Google Chrome non sarà più possibile.

Come aggiornare Google Chrome

L’aggiornamento alla versione 84 di Google Chrome per Android è immediatamente disponibile al badge del Play Store sottostante. Per chi avesse difficoltà a scaricarlo, è possibile installare manualmente l’APK scaricando questo file da APK Mirror.