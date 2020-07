Continua il grande lavoro di potenziamento di Gmail da parte del team di sviluppo di Google che, proprio in queste ore, annuncia la partenza del rollout della integrazione di Meet all’interno di Gmail. La novità annunciata dal colosso di Mountain View era già stata scovata ad inizio luglio tramite un teardown, ma quest’oggi è direttamente Google ad ufficializzare l’arrivo del tab di Google Meet su Gmail per Android.

Meet sbarca su Gmail per Android

La presenza del tab dedicato di Google Meet permette agli utenti di accedere rapidamente ed in modalità completamente sicura alle riunioni di Meet presenti in calendario, con il tasto rapido di accesso alla chiamata in alto a destra sotto il nome di “Join a meeting”.

Google ci informa che la feature verrà automaticamente attivata di default per tutti gli utenti G Suite non appena sarà disponibile, ma che volendo potrà essere disattivata nel caso in cui il tab di Google Meet non fosse di proprio gradimento. Per disattivarlo bisogna passare attraverso le impostazioni generali dell’applicazione Gmail per Android e deselezionare la spunta alla voce “Show the Meet tab for video calling” all’interno del pannello “Meet”.

Il rollout del tab di Google Meet all’interno di Gmail è partito il giorno 20 luglio e dovrebbe impiegare circa 15 giorni per diventare disponibile a tutti.

