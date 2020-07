“Invece di apprendere un altro strumento, abbiamo bisogno degli strumenti che già utilizziamo per essere ancora più utili e lavorare insieme, in modo integrato e intuitivo“, è questo il messaggio che Javeir Soltero, Vice Presidente e GM di G Suite, sceglie per svelare ufficialmente le numerose novità per la suite di lavoro realizzata da Google. Di queste vi avevamo dato diverse informazioni giusto qualche ora fa in relazione al leak del nuovo design di Gmail ed ecco che finalmente il colosso di Mountain View le svela mostrandoci anche quello che potremo aspettarci da G Suite nel prossimo futuro.

Lavorare meglio, insieme

Con il concetto di a better home for work, l’idea di Google è quella di offrire ai propri utenti la possibilità di sfruttare tanti diversi tool all’interno di un unico posto. L’emergenza Covid-19 ha solo reso più palpabile una necessità che si faceva via via più profonda e sentita da parte di chi lavora spesso da casa o in smart working. La risposta di Google è un luogo in cui integrare tutti i tool che normalmente utilizziamo come video, chat, email, condivisione file, task e tanto altro.

Questi importanti cambiamenti si materializzano nel modo in cui inizieremo a (ri)utilizzare Gmail. Infatti, dopo aver integrato Meet ed essere diventato gratuito per tutti gli utenti con un account Google, fra non molto il tab “Chat” verrà integrato all’interno di Gmail per iOS e Android, rendendo così molto più semplice conversare con i colleghi direttamente all’interno di Gmail, senza saltare da un’applicazione all’altra.

Migliorano di molto le feature collaborative all’interno della chat permettendo agli utenti di condividere rapidamente file, task e molto altro. In questo modo i gruppi di lavoro potranno gestire in maniera più semplice e lineare i compiti da portare avanti per portare a termine un obbiettivo, ed in più sarà anche possibile aggiungere persone esterne alla propria compagnia all’interno del tab “Rooms” in modo da condividere rapidamente lo stato di avanzamento dei lavori di un progetto.

Per rendere il tab “Rooms” ancora più funzionale, gli ingegneri Google hanno inserito al suo interno un gran numero di funzioni collaborative che permetteranno agli utenti di co-editare documenti direttamente da Gmail oppure assegnare un nuovo task ad un collega senza dover aprire una nuova finestra o avviare un’altra applicazione.

Basta passare da un’app all’altra

Se c’è una cosa su cui il team di sviluppo di G Suite è ben conscio, è che passare da un’applicazione all’altra ha un impatto negativo sulla qualità del lavoro. Tanti tool permettono agli utenti di scegliere i servizi più funzionali ai loro interessi, ma portano anche ad interrompere troppo spesso il flusso di lavoro. Con le novità svelate da Google ci saranno enormi cambiamenti anche da questo punto di vista: sarà molto più semplice accedere ad una videochiamata, inoltrare un messaggio, creare un task, modificare un documento e tanto altro direttamente dalla stessa chat di Gmail, senza alcun tipo di interruzioni.

Inoltre, per rendere ancora più semplice e funzionale la ricerca su Gmail, il team di ingegneri ha fatto sì che sarà possibile cercare una parola chiave, un documento, un link e tanto altro direttamente dalla barra di ricerca. Presto sarà anche possibile pinnare Rooms importanti per averle sempre a portata di mano, impostare il proprio stato su “Non disturbare” oppure enunciare la propria indisponibilità sfruttando ad esempio il nuovo stato “Non in ufficio”.

I clienti G Suite potranno provare le numerose nuove funzioni tramite questo link nel mentre che Google avvii il rilascio a tutti gli utenti.

Novità per Meet e non solo

Nelle prossime settimane arriveranno numerose novità anche per Meet, il sistema di videochat proprietario che ad oggi è sfruttato da più di 6 milioni di aziende in tutto il mondo. A partire dai clienti G Suite e dagli account edu, presto saranno aggiunte le seguenti novità:

Knocking control: una volta espulso da Google Meet, un partecipante può rientrare in riunione solo se riceverà un invito dall’amministratore della chat. La funzione, simile al classico “kick” delle chat, permette di allontanare rapidamente partecipanti non graditi;

blocco di sicurezza: gli amministratori della chat possono decidere quali partecipanti possono chattare e partecipare alla riunione.

Nel prossimo futuro arriveranno tante nuove feature per migliorare ancora di più il funzionamento di Gmail e non solo. La funzione PiP (Picture in Picture) permetterà di partecipare ad una videochiamata direttamente da Gmail senza cambiare tab o creare una nuova finestra del browser, mentre Documenti, Presentazioni e Fogli saranno finalmente integrati all’interno di Google Meet per garantire pieno accesso a questi tool di lavoro senza interruzioni.