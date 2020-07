Il teardown della versione 2020.06 di Gmail ha messo in evidenza la possibilità che Google stia per introdurre due interessanti novità all’interno dell’applicazione di posta elettronica: Chat e Rooms.

Novità Gmail 2020.06

Come Big G aveva mostrato alcune settimane fa, l’applicazione mobile di Gmail avrebbe presto abbracciato un nuovo design con una barra inferiore per accedere rapidamente a Meet e alle email. L’aggiornamento in questione svela l’integrazione con Meet, ancora non disponibile a tutti, ma inizia a gettare le basi per due nuove funzionalità.

Infatti, tramite il teardown dell’APK portato avanti dai colleghi di 9to5Google, scopriamo che all’interno della versione 2020.06 di Gmail sono presenti diverse stringhe che fanno riferimento alla possibilità di iniziare conversazioni singole (Chat) e di gruppo (Rooms).

Chat

<string name=”chat_onboarding_consumer_title”>Chat one-on-one</string>

<string name=”chat_onboarding_consumer_description”>For ongoing conversations and quick replies, chat with your contacts</string>

<string name=”chat_onboarding_enterprise_title”>Chat about it</string>

<string name=”chat_onboarding_enterprise_description”>For quick replies, connect with anyone you work with over chat</string>

Rooms

<string name=”rooms_onboarding_consumer_title”>Share and plan together</string>

<string name=”rooms_onboarding_consumer_description”>Bring together who matters and stay organized with mark unread, shared files, and more</string>

<string name=”rooms_onboarding_enterprise_title”>Take groupwork to the next level</string>

<string name=”rooms_onboarding_enterprise_description”>Keep projects organized and on track with shared chat, files, and tasks</string>

Il teardown del’APK svela inoltre come Gmail voglia diventare una soluzione tramite cui l’utente può iniziare una conversazione senza saltare da un’applicazione all’altra.

<string name=”inbox_onboarding_consumer_title”>See what\u2019s new in Gmail</string>

<string name=”inbox_onboarding_consumer_description”>There are more ways for you to connect and get more done</string>

<string name=”inbox_onboarding_enterprise_title”>See what\u2019s new in Gmail</string>

<string name=”inbox_onboarding_enterprise_description”>There are more ways for you to connect and collaborate without switching apps</string>

Mentre appaiono le indicazioni su alcune delle funzionalità di Meet come ad esempio lo screen sharing fino a 100 persone.

<string name=”meet_onboarding_nonsolo_consumer_title”>Talk about it live</string>

<string name=”meet_onboarding_nonsolo_consumer_description”>Video meetings with live captioning and screen sharing for up to 100 people</string>

<string name=”meet_onboarding_nonsolo_enterprise_title”>Talk about it live</string>

<string name=”meet_onboarding_nonsolo_enterprise_description”>Stay connected and productive with secure video meetings</string>

Come aggiornare Gmail

L’aggiornamento di Gmail alla versione 2020.06 è attualmente in fase di propagazione sul Play Store. Nel caso in cui non doveste ancora vederlo nel tab aggiornamenti di Google Play Store, potete facilmente reperirlo direttamente da questo link di APK Mirror. Vi ricordiamo, infine, che le novità relative a “Chat” e “Rooms” sono presenti come codice ma non sono ancora disponibili in modo effettivo.