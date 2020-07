La scorsa settimana Google ha rilasciato una nuova versione beta di Gboard tramite il Play Store e da ieri alcuni utenti stanno trovando le funzionalità Smart Compose in Google Messaggi.

Smart Compose è una funzione che ha lo scopo di aiutare l’utente a completare le frasi suggerendo le parole successive e ha debuttato nella riprogettazione di Gmail nel 2018 prima di arrivare in Google Documenti per i clienti G Suite e ora sembra che stia arrivando anche in Gboard.

Novità in Gboard beta 9.5.12

Alcuni utenti iscritti alla beta di Gboard attualmente alla versione 9.5.12.317844448 si sono accorti che l’app Google Messaggi ora offre utili suggerimenti di completamento che possono essere accettati scorrendo a destra sul testo, proprio come in Gmail e in Google Documenti.

La prima volta che viene visualizzato un suggerimento viene fornita una breve spiegazione della funzionalità e come accettare un suggerimento Smart Compose, con la facoltà di modificare il testo dopo aver accettato il suggerimento, anziché inviarlo immediatamente.

Come aggiornare Gboard beta e Google Messaggi beta

Al momento non è chiaro se la presenza di Smart Compose in Gboard sia legata anche a una versione specifica di Google Messaggi, tuttavia, considerando che la funzionalità Smart Compose sembra essere alimentata da Gboard, è probabile che a un certo punto i suggerimenti appariranno anche in altre app.

Per ora è possibile registrarsi a Gboard beta e a Google Messaggi beta e successivamente aggiornare entrambe le app tramite il Play Store attraverso i badge sottostanti.