Cambiate spesso smartphone o magari vi date al modding effettuando ogni tanto un reset ai dati di fabbrica? Usare una eSIM WINDTRE potrebbe non essere la scelta più giusta, perlomeno dal punto di vista economico.

Costi eSIM WINDTRE

Sapete già cos’è una eSIM, giusto? Si tratta di una SIM digitale che permette di attivare un piano telefonico senza dover inserire SIM fisiche all’interno dello smartphone. Questa comporta ovviamente dei vantaggi, sia per l’utente sia per il produttore, che recupera “spazio” all’interno del dispositivo.

La eSIM, identificata univocamente dal codice EID, non è altro che un profilo/file protetto da cifratura che viene scaricato dalla rete, in questo caso WINDTRE, scansionando un codice QR contenuto nel voucher cartaceo fornito in fase di acquisto. Le eSIM WINDTRE con un nuovo numero hanno un costo di 10 euro (15 euro per una sostitutiva), ma purtroppo il codice QR risulta utilizzabile una sola volta: per riattivare la eSIM è necessario sborsare 15 euro.

Questo significa che ogni volta che cambierete smartphone o eliminerete il profilo (con un reset ai dati di fabbrica), dovrete nuovamente recarvi in un negozio WINDTRE per acquistare una eSIM sostitutiva al costo di 15 euro. Non si tratta di un limite delle eSIM, ma di una precisa scelta commerciale da parte di WINDTRE: altri operatori consentono infatti di riattivarle con il medesimo codice QR.

Smartphone supportati da eSIM WINDTRE

Gli smartphone Android e iOS attualmente supportati dalle eSIM WINDTRE sono i seguenti:

Apple iPhone Xs

Apple iPhone Xs Max

Apple iPhone XR

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11 Pro

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone SE

Google Pixel 3

Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3a XL

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Motorola Razr

Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Z Flip

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 5G

Samsung Galaxy S20+

Samsung Galaxy S20+ 5G

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

La lista è in continuo aggiornamento: potete trovarla sul sito WINDTRE a questo link.

