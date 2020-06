MiFit MOD+ è una mod sviluppata da alcuni appassionati italiani per migliorare alcune funzioni degli indossabili Huami, in particolare per la corretta visualizzazione delle emoji. A quanto pare la cosa ha dato fastidio al produttore cinese, che con l’ultimo firmware per Amazfit GTR e Amazfit GTS ha di fatto bloccato il funzionamento della mod.

Non sappiamo se si tratti di una decisione volontaria da parte di Amazfit o se siano state introdotte delle novità a livello di codice che di fatto impediscono alla mod di funzionare correttamente. In seguito alle modifiche apportate è quindi necessario effettuare una serie di operazioni per porre rimedio ai problemi che si stanno verificando.

Al momento la sola strada percorribile è quella drastica: dissociare la mod e disinstallare tutte le app di gestione. Dovrete dunque dissociare lo smartwatch dalla MiFit Mod+ e disinstallarla dallo smartphone. Dovrete inoltre, per evitare problemi, effettuare la cancellazione del pairing Bluetooth, pulire la cache dello smartphone e riavviare, sia lo smartwatch che lo smartphone.

A questo punto dovrete reinstallare l’app ufficiale Amazfit presente sul Play Store, effettuare nuovamente il pairing dello smartwatch e tornare a utilizzarlo. Inutile dire che in questo modo verranno rimosse tutte le migliorie apportate dalla mod. A seguire il badge per scaricare Amazfit dal Play Store.