Amazfit, la companion app utilizzata per la gestione degli smartwatch e degli altri dispositivi Huami ha ricevuto un nuovo aggiornamento che porta la versione 4.3.0. Andiamo immediatamente a scoprire quali novità porta la nuova versione e come effettuare l’aggiornamento.

Novità Amazfit 4.3

La prima novità riguarda la presenza di un nuovo firmware per Amazfit GTS, con l’aggiunta del meteo nel control center. Novità anche per Amazfit T-Rex, che dopo l’aggiornamento del firmware è in grado di gestire il valore PAI, l’indicatore di attività ideato da Huami per i propri prodotti.

È ora possibile esportare le registrazioni delle attività svolte in formato GPX, per la successiva analisi su altri applicativi. Su Amazfit AirRun, il futuristico tapis roulant di Huami, arriva il supporto ai percorsi di corsa simulati. Non mancano i consueti bugfix e miglioramenti generici all’applicazione, che la rendono ancora più stabile.

Come scaricare Amazfit 4.3

Se avete già installato Amazfit sul vostro smartwatch potete installare la versione più recente dell’app visitando il Play Store. Potete farlo molto semplicemente utilizzando il badge sottostante che vi permetterà di installare l’aggiornamento o di installare l’applicazione nel caso non fosse presente sul vostro dispositivo.