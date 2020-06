Sono davvero parecchi gli aggiornamenti che vi segnaliamo oggi, principalmente destinati a prodotti Huawei e HONOR, con l’intromissione di Realme Watch. Ecco dunque nel dettaglio i modelli interessati, le novità introdotte dagli aggiornamenti e la modalità di installazione degli update.

Huawei P30 Lite

Il più piccolo della serie P30 sta ricevendo in queste ore un piccolo aggiornamento, circa 120 MB, che porta poche novità. L’update, che come sempre può essere installato tramite la funzione di aggiornamento presente nelle impostazioni, porta le patch di sicurezza del mese di maggio.

Il changelog relativo a Huawei P30 Lite non segnala altre novità, anche se è probabile che nel file trovi posto qualche bugfix e dei miglioramenti generici alle prestazioni del sistema, immancabili in ogni aggiornamento.

È inoltre in roll out un secondo aggiornamento, del peso di circa 16 MB, che risolve alcuni problemi di compatibilità con applicazioni di terze parti. La procedura di installazione è la medesima descritta in precedenza.

Huawei P20

Piccolo update anche per Huawei P20 che resta però fermo a EMUI 9.1. Nel file da circa 25 MB troviamo dei miglioramenti alla compatibilità con applicazioni di terze parti. Niente patch di sicurezza o altre novità, per un aggiornamento che potrebbe comunque sistemare alcuni piccoli problemi.

L’installazione avviene attraverso la relativa voce situata nelle Impostazioni del vostro Huawei P20.

Huawei Mate 9

A sorpresa, visto che è passato quasi un anno dall’ultimo aggiornamento, anche Huawei Mate 9 riceve un aggiornamento. Niente di particolare, visto che resta l’interfaccia EMUI 9.1 e non vengono aggiornate le patch di sicurezza. Come per Huawei P20 e P30 Lite, anche il phablet presentato oltre tre anni e mezzo fa riceve un piccolo aggiornamento (circa 46 MB) che risolve alcuni problemi di compatibilità con applicazioni di terze parti.

L’aggiornamento può essere installato tramite l’apposita funzione delle Impostazioni di sistema e richiede una batteria sufficientemente carica (dovrebbe bastare un 30%) per evitare problemi durante l’operazione.

HONOR Play e 9N

Più interessanti le novità per HONOR Play e HONOR 9N, per i quali non c’è traccia di Android 10. Resta quindi l’interfaccia EMUI 9.1 ma per entrambi, con file del peso di circa 100 MB, arrivano le patch di sicurezza del mese di giugno.

Non si segnalano altre novità degne di nota e anche in questo caso, come per tutti gli smartphone Huawei e HONOR, l’installazione avviene dalla sezione presente nelle Impostazioni di sistema. È inoltre possibile utilizzare l’app HiCare e spostarsi nella scheda Servizio, che vi porterà allo stesso risultato.

HONOR Band 5i

Niente patch di sicurezza per HONOR Band 5i, per la quale invece arriva un piccolo aggiornamento (4MB) che porta delle ottimizzazioni all’esperienza utente. L’aggiornamento viene rilasciato in piccoli batch quindi è probabile che ci vorrà qualche settimana affinché raggiunga tutti i dispositivi interessati.

L’aggiornamento avviene attraverso l’applicazione Huawei Health, che utilizzate abitualmente per scaricare i dati fitness raccolti.

Realme Watch

Chiudiamo con Realme Watch per il quale è già disponibile il secondo aggiornamento. Il software raggiunge la versione 81.0 e si arricchisce con parecchie novità. La prima è decisamente la più interessante, visto che porta l’interfaccia in italiano, oltre che in francese, tedesco, spagnolo, polacco, russo e ucraino.

È possibile abilitare la modalità Non disturbare a orari predefiniti, visualizzare anche i caratteri speciali peculiari delle nuove lingue e visualizzare le ultime dieci notifiche ricevute con un sistema drop down. Troviamo poi un promemoria per valori insolitamente alti o bassi della frequenza cardiaca, uno storico del livello di ossigeno nel sangue e la possibilità di aprire automaticamente l’interfaccia dei controlli multimediali durante la riproduzione.

È inoltre possibile visualizzare il Power Menu tenendo premuto il tasto di accensione per tre secondi, semplificando il riavvio o lo spegnimento di Realme Watch, visualizzare l’ora durante la ricarica e scorrere sullo schermo per regolarne la luminosità.

L’aggiornamento va installato tramite l’app Realme Link ed è in fase di rollout. Anche on questo caso potrebbe richiedere qualche giorno prima di raggiungere tutti i modelli interessati.